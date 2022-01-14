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Андреас Кристенсен может перейти в «Баварию»

Андреас Кристенсен может перейти в «Баварию»
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Датский защитник «Челси» Андреас Кристенсен может сменить команду. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации инсайдера, датчанином интересуется «Бавария». Также интерес к 25-летнему игроку сохраняет «Барселона».

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист отказался продлевать контракт с английским клубом. «Челси» предлагал датчанину 4-летний контракт. В «Барселоне» хотят видеть Кристенсена в своей команде.

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

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