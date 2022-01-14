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Гана и Габон сыграли вничью

Гана и Габон сыграли вничью
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Сегодня, 14 января, проходил матч 2-го тура группы С в рамках Кубка африканских наций. В нём встречались национальные команды Габона и Ганы. Противостояние завершилось с ничейным счётом 1:1.

Первый гол в матче на 18-й минуте с передачи Томаса Парти забил нападающий Андре Айю. На 88-й минуте Джим Аллевина счёт сравнял.

Сборная Ганы набрала одно очко и осталась в турнирной таблице квартета С на третьем месте. Габон с четырьмя очками занимает вторую строчку. Первое место в группе занимает Марокко с шестью очками в активе после двух матчей. Сборная Коморских островов замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

В следующем туре Гана встретится с Коморскими островами, а Габон сыграет с Марокко.

Кубок африканских наций. Группа C. 2-й тур
14 января 2022, пятница. 22:00 МСК
Габон
Окончен
1 : 1
Гана
0:1 Айю – 18'   1:1 Аллевина – 88'
Удаления: нет / Тетте – 90+4'
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