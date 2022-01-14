Гана и Габон сыграли вничью

Сегодня, 14 января, проходил матч 2-го тура группы С в рамках Кубка африканских наций. В нём встречались национальные команды Габона и Ганы. Противостояние завершилось с ничейным счётом 1:1.

Первый гол в матче на 18-й минуте с передачи Томаса Парти забил нападающий Андре Айю. На 88-й минуте Джим Аллевина счёт сравнял.



Сборная Ганы набрала одно очко и осталась в турнирной таблице квартета С на третьем месте. Габон с четырьмя очками занимает вторую строчку. Первое место в группе занимает Марокко с шестью очками в активе после двух матчей. Сборная Коморских островов замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.



В следующем туре Гана встретится с Коморскими островами, а Габон сыграет с Марокко.