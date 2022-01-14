Василий Уткин отреагировал на информацию о своей госпитализации в Москве

Футбольный блогер и комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию, согласно которой его положили на лечение в один из кардиоцентров Москвы после жалоб на боли в сердце.

«Официальное заявление. Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой. Как любой нормальный человек, которому скоро полтос. Спокойной ночи», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Ранее появилась информация, что Уткин был госпитализирован с болями в сердце в один из кардиоцентров столицы. Сообщалось, что он обратился за помощью сам, а после проведения дополнительных обследований было принято решение положить его в больницу.



Уткину исполнится 50 лет 6 марта. В настоящий момент комментатор активно ведёт свой канал на YouTube.