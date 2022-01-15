«Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург», Мёнье и Холанд оформили по дублю

Сегодня, 15 января, завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Фрайбургом». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Игра закончилась победой хозяев 5:1.



Счёт в матче на 14-й минуте с передачи Юлиана Брандта открыл Тома Мёнье. Через 15 минут футболисты хозяйской команды повторили авторов голевой комбинации и бельгиец оформил дубль. В добавленное к первому тайму время забил Эрлинг Холанд (с передачи Джуда Беллингема). Эрмедин Демирович отыграл один мяч, но на 75-й минуте Холанд оформил дубль и вернул преимущество «Боруссии» в три мяча. В концовке встречи Махмуд Дауд забил пятый гол своей команды.



«Боруссия» набрала 40 очков и закрепилась на втором месте турнирной таблицы чемпионата Германии. «Фрайбург» (30) — 4-й.