«Стадионы должны быть открыты!» Клубы Нидерландов объявили ультиматум правительству

Клубы чемпионата Нидерландов выступили с единым обращением к кабинету министров страны с требованием отменить запрет на посещение футбольных матчей уже с 28 января, несмотря на рост заболевших коронавирусом. В случае игнорирования просьбы – они готовы самостоятельно открыть стадионы. Об этом сообщает De Telegraaf.

«Мы всегда были очень любезны и готовы к сотрудничеству, но время вышло. Снова и снова профессиональный футбол показывает, что он может организовывать матчи с болельщиками ответственным образом: никаких инфекций, хороший и тщательный контроль.

Клубы больше не могут играть без зрителей. В прошлом сезоне это привело к убыткам сектора в размере более € 100 млн. И ущерб в долгосрочной перспективе серьёзен. Всё очень серьёзно! Это влияет на качество нашего футбола. Конкуренция с зарубежными странами уже очень высока. В остальной Европе стадионы открыты или частично открыты. Пока мы имеем дело с тем же вариантом омикрона. Это делает конкурентоспособность практически невозможной.

Демонстративное открытие стадионов — неизбежный следующий шаг с нашей стороны. Мы также обязаны этим нашим верным болельщикам. Каждый клуб обсудит это со своим президентом. Профессиональный футбол хочет, чтобы его услышали!» — гласит текст опубликованного заявления.