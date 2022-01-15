В «Боруссии» отреагировали на слова Холанда о том, что на него оказывается давление

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на слова 21-летнего норвежского нападающего Эрлинга Холанда после матча 19-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (5:1). Напомним, футболист заявил, что на него оказывается давление в вопросе его будущего в клубе.
«Эрлинг – спонтанный человек. Ему это позволено, с ним нет никаких проблем. Конечно, также он должен иметь представление о видении ситуации со стороны клуба. Мы не можем ждать до конца мая ответа о его будущем в нашем клубе», — цитирует Ватцке Sport1.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 15 голов и отдал пять голевых передач в 13 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.
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