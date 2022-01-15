ЦСКА договорился о переходе Языджи, Джокович задержан перед судом. Главное к утру
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ЦСКА близок к заключению сделки о переходе турецкого атакующего полузащитника «Лилля», продолжение скандальной саги с первой ракеткой мира в Австралии и победа 18-летнего российского фигуриста на ЧЕ в Эстонии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- ЦСКА арендует Языджи, опция выкупа составит € 12 млн.
- Новак Джокович задержан перед воскресным судебным заседанием.
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- Овечкин рассказал о травме, беспокоящей долгое время. Он не уверен, что сыграет в субботу.
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