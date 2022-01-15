ЦСКА договорился о переходе Языджи, Джокович задержан перед судом. Главное к утру

ЦСКА близок к заключению сделки о переходе турецкого атакующего полузащитника «Лилля», продолжение скандальной саги с первой ракеткой мира в Австралии и победа 18-летнего российского фигуриста на ЧЕ в Эстонии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».