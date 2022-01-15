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ЦСКА договорился о переходе Языджи, Джокович задержан перед судом. Главное к утру

ЦСКА договорился о переходе Языджи, Джокович задержан перед судом. Главное к утру
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ЦСКА близок к заключению сделки о переходе турецкого атакующего полузащитника «Лилля», продолжение скандальной саги с первой ракеткой мира в Австралии и победа 18-летнего российского фигуриста на ЧЕ в Эстонии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. ЦСКА арендует Языджи, опция выкупа составит € 12 млн.
  2. Новак Джокович задержан перед воскресным судебным заседанием.
  3. Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию.
  4. Женская сборная России завоевала бронзовые медали в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге.
  5. «Зенит» проявляет интерес к нападающему сборной Польши.
  6. «Миннесота» крупно обыграла «Анахайм», у Капризова две передачи.
  7. «Стадионы должны быть открыты!» Клубы Нидерландов объявили ультиматум правительству.
  8. Fox News: отсутствие НХЛ на Олимпиаде-2022 снова ставит Россию в более выгодное положение.
  9. Президент Сербии резко вступился за Джоковича, пообещав «ответить» Австралии.
  10. Овечкин рассказал о травме, беспокоящей долгое время. Он не уверен, что сыграет в субботу.
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