Рангник прибыл на тренировку «Манчестер Юнайтед», забыв, что дал игрокам выходной

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий английский «Манчестер Юнайтед», стал одной из самых обсуждаемых фигур в клубе после того, как стало известно о необычной ситуации, приключившейся с ним во вторник, 11 января. Об этом информирует Daily Mail.
Как отмечает источник, рано утром во вторник Рангник прибыл на клубную базу в Каррингтоне после победы в Кубке Англии над «Астон Виллой» (1:0) накануне вечером и обнаружил, что тренировочный комплекс практически пуст. Он ожидал увидеть на автостоянке медицинское подразделение по тестированию на коронавирус, которое проверит игроков перед тем, как они войдут в комплекс.
«Прямо из своей машины он позвонил представителям клуба и задал вопрос об отсутствии медицинских работников. Ему напомнили, что у игроков выходной, после чего он развернулся и уехал. Это стало самой обсуждаемой темой на базе, все игроки шутили по этому поводу», — сообщил источник из клуба британскому изданию.
«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» в 21-м туре АПЛ.
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Сегодня, в субботу, 15 января, «Манчестер Юнайтед» в рамках 22-го тура чемпионата Англии сыграет на выезде с «Астон Виллой». Начало матча – в 20:30 мск.
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