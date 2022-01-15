Себастьян Шиманьски присоединился к московскому «Динамо» на первом сборе

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски присоединился к команде на первом тренировочном сборе в Катаре, сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, 14 декабря футболиста прооперировали в Германии. Ранее поляку был поставлен диагноз двухсторонняя паховая грыжа. Решением тренерского и медицинского штабов было решено провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в первенстве.



Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Сочи», имеющий в своём активе 31 очко, расположился на третьем месте.

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