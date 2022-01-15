«ПСЖ» предложил Мбаппе новый краткосрочный контракт
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«Пари Сен-Жермен» планирует убедить нападающего Килиана Мбаппе продолжить сотрудничество, сообщает Marca со ссылкой на Telefoot.
По информации источника, парижане сделали форварду внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Отмечается, что Мбаппе и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Мбаппе продолжит карьеру в Испании.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.
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