Бензема поделился ожиданиями от противостояния с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от встречи с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.



«Если хочешь дойти до финала, должен обыграть все команды. «ПСЖ» входит в число фаворитов Лиги чемпионов, в этом нет сомнений. Нам предстоит провести два непростых матча. Мы хотим пройти дальше, хотим пройти весь путь. Не стоит сравнивать наше нападение и линию атаки парижан. Игроки «Реала» подойдут к этим встречам в хорошей форме. Победу одержит тот, кто лучше подготовлен», — приводит слова Бензема France Football.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Реал» проведут во Франции. Встреча состоится 15 февраля. Ответная игра пройдёт 9 марта в Испании. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Челси».