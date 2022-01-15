Бийол: ЦСКА играл не хуже «Зенита», но у них нашлись футболисты, которые сделали разницу

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол подвёл итоги первой части сезона-2021/2022.
«Были такие матчи, когда понравилась игра ЦСКА, но при этом не удавалось достичь нужного результата. Полагаю, к таковым можно отнести обе игры с «Зенитом». И дома, и в гостях мы не реализовали свои моменты. Соперник, в свою очередь, выжал максимум из минимума. У них много качественных игроков, которые не прощают минимальные ошибки и, что называется, делают разницу. Чтобы обыгрывать «Зенит», нужно играть ещё лучше и не допускать таких ошибок вблизи своих ворот.
Выделю «Крылья Советов», они симпатично смотрятся в этом сезоне. В Москве против нас отлично начали игру, первые полчаса было очень сложно. Но ЦСКА взял у них шесть очков из шести, это главное. Хотя скажу ещё раз, против них оба раза нам пришлось очень тяжело», — цитирует Бийола Bobsoccer.
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