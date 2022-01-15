Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бийол: ЦСКА играл не хуже «Зенита», но у них нашлись футболисты, которые сделали разницу

Бийол: ЦСКА играл не хуже «Зенита», но у них нашлись футболисты, которые сделали разницу
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол подвёл итоги первой части сезона-2021/2022.

«Были такие матчи, когда понравилась игра ЦСКА, но при этом не удавалось достичь нужного результата. Полагаю, к таковым можно отнести обе игры с «Зенитом». И дома, и в гостях мы не реализовали свои моменты. Соперник, в свою очередь, выжал максимум из минимума. У них много качественных игроков, которые не прощают минимальные ошибки и, что называется, делают разницу. Чтобы обыгрывать «Зенит», нужно играть ещё лучше и не допускать таких ошибок вблизи своих ворот.

Выделю «Крылья Советов», они симпатично смотрятся в этом сезоне. В Москве против нас отлично начали игру, первые полчаса было очень сложно. Но ЦСКА взял у них шесть очков из шести, это главное. Хотя скажу ещё раз, против них оба раза нам пришлось очень тяжело», — цитирует Бийола Bobsoccer.

Новость по теме
Бруно Фукс: верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022