Австралийский клуб могут наказать за гомофобные кричалки фанатов в адрес футболиста-гея
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«Мельбурн Виктори» могут наказать за гомофобные кричалки болельщиков в адрес защитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, ранее совершившего каминг-аут, сообщает пресс-служба Футбольной федерации Австралии (FFA).
Напомним, Кавалло подвергся расистским оскорблениям во время встречи чемпионата Австралии, которая состоялась 8 января. Игра завершилась со счётом 1:1.
«Мы восхищаемся смелостью Джоша и его упорством в противостоянии такому поведению. Кроме того, я приветствую бурную реакцию на этот инцидент со стороны клубов «Мельбурн Виктори», «Аделаиды Юнайтед» и других команд, а также австралийских профессиональных лиг», — отметил президент FFA Джеймс Джонсон.
Напомним, Кавалло совершил каминг-аут в октябре 2021 года.
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