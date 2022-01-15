Австралийский клуб могут наказать за гомофобные кричалки фанатов в адрес футболиста-гея

«Мельбурн Виктори» могут наказать за гомофобные кричалки болельщиков в адрес защитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, ранее совершившего каминг-аут, сообщает пресс-служба Футбольной федерации Австралии (FFA).



Напомним, Кавалло подвергся расистским оскорблениям во время встречи чемпионата Австралии, которая состоялась 8 января. Игра завершилась со счётом 1:1.



«Мы восхищаемся смелостью Джоша и его упорством в противостоянии такому поведению. Кроме того, я приветствую бурную реакцию на этот инцидент со стороны клубов «Мельбурн Виктори», «Аделаиды Юнайтед» и других команд, а также австралийских профессиональных лиг», — отметил президент FFA Джеймс Джонсон.

Напомним, Кавалло совершил каминг-аут в октябре 2021 года.