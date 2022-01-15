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Акинфеев: для меня Кампоамор — это витамин D. Мы недополучаем в Москве солнца, тепла

Акинфеев: для меня Кампоамор — это витамин D. Мы недополучаем в Москве солнца, тепла
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о сборах команды в Кампоаморе (Испания).

«Самые крутые ассоциации с Кампоамором — погода, позитив. Мы почти всегда здесь тренируемся одни, никто не мешает. Это позволяет сконцентрироваться на работе, плюс до пандемии всегда были хорошие соперники по матчам. Надеюсь, и в этом году с играми будет всё нормально.

Кампоамор — идеальное место не только для тренировок, но и для туризма. Все знают, что Аликанте недалеко, в паре часов езды — Валенсия. Испания всегда солнечная, гостеприимная, туристическая. Мы очень рады сюда приезжать.

Для меня Кампоамор — это витамин D. Мы недополучаем в Москве солнца, тепла, а здесь этого всегда хватает. Да, природа тут не такая богатая и красивая, как в России. Но мне понятно, почему англичане и все остальные покупают здесь недвижимость или просто регулярно приезжают сюда, чтобы нежиться на солнышке, играть в теннис, отдыхать, кайфовать от жизни», — цитирует Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

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