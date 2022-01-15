Рыбус: уже знаю имя нового главного тренера сборной Польши. Сегодня-завтра его объявят

Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус заявил, что уже знает имя нового главного тренера национальной команды.



«Отлично себя чувствую. Очень много слухов по поводу контракта, но меня это не волнует. Еду на сборы с командой, а там посмотрим. В сборной Польши сегодня-завтра объявят имя нового тренера. Я уже его знаю, но не могу сказать. Надеюсь, смена наставника не помешает подготовке к возобновлению сезона», — цитирует Рыбуса «Спорт-экспресс».



Напомним, сборной Польши предстоит провести гостевой матч со сборной России в стыковом турнире за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Победитель игры встретится с победителем пары Чехия – Швеция. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

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