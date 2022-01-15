Виталий Миколенко рассказал о беседе с Зинченко и Ярмоленко перед переходом в «Эвертон»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о своей мотивации и о беседе с соотечественниками Александром Зинченко и Андреем Ярмоленко перед трансфером.

«Я ощущаю большую ответственность. У «Эвертона» остался один левый защитник, так что всё зависит от меня, моей игры и стремления показать, на что я способен. Я сосредоточен на своей роли в команде и буду стараться показать максимум возможностей.

У меня огромная мотивация играть и пытаться заменить столь популярного игрока, как Динь. Для меня самое важное — носить футболку «Эвертона». Мне нравится ощущать давление, это делает меня сильнее.

Я общался с Зинченко и Ярмоленко, они оба сказали, что Премьер-лига — очень трудный турнир. Здесь нужно готовиться к каждой игре как к последней. Зинченко отдельно отметил важность восстановления после каждого матча из-за напряжённого графика Премьер-лиги. Я прислушался к этим советам», — цитирует Миколенко Liverpool Echo.

Видеообзор матча «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»:

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