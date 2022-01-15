«Манчестер Сити» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 15 января, состоится матч «Манчестер Сити» — «Челси». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Джонатан Мосс.



«Манчестер Сити» набрал 53 очка в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Челси» (43) находится на второй позиции в таблице. В тройку лидеров входит «Ливерпуль» (42). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».