«Манчестер Сити» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
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Сегодня, 15 января, состоится матч «Манчестер Сити» — «Челси». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Джонатан Мосс.
«Манчестер Сити» набрал 53 очка в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Челси» (43) находится на второй позиции в таблице. В тройку лидеров входит «Ливерпуль» (42). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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