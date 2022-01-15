Ловрен – Джоковичу: не сдавайся, перетерпи эту маленькую пытку. Они проигрывают 0:2

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал сербского теннисиста Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию.



«Выражаю поддержку Новаку Джоковичу. Не сдавайся, перетерпи эту маленькую пытку в XXI веке. Они не знают, что проигрывают со счётом 0:2», – написал Ловрен в своём «твиттере».



Напомним, на улицах Сиднея и Мельбурна проходят протесты против вакцинации и депортации первой ракетки мира серба Новака Джоковича из Австралии. Марш под названием «Против безумия Australian Open» идёт из парка принца Альфреда в Гайд-парк. Протестующие требуют допустить Джоковича до участия в турнире, отменить обязательную вакцинацию и «остановить медицинскую сегрегацию». При этом несколько сотен участников марша пришли на территорию проведения турнира и остановились у арены Рода Лэйвера.



Отметим, что Джокович успел провести несколько тренировок на кортах Открытого чемпионата Австралии до повторного аннулирования визы. Сегодня, 15 января, он был переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого запланировано на 9:30 по местному времени (1:30 мск).

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