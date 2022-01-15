«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 15 января, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Солсбери. Ему будут помогать ассистенты Даррен Кэнн и Саймон Лонг. Резервный рефери – Андре Марринер.
«Вулверхэмптон» набрал 28 очков в 19 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (24) находится на 12-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (53). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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