ЦСКА может заплатить за форварда «Лацио» Мурики более € 10 млн

Нападающий «Лацио» Ведат Мурики может перейти в ЦСКА, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, стороны ведут переговоры об аренде футболиста с обязательством последующего выкупа контракта в июне. Ожидается, что аренда Мурики обойдётся ЦСКА примерно в € 2,5 млн, а в июне армейцы заплатят за контракт ещё € 8 млн.
Мурики стал игроком итальянского клуба в сентябре 2020 года, перейдя из турецкого «Фенербахче» за € 19,9 млн. В нынешнем сезоне нападающий не забил ни разу в 11 матчах итальянской Серии А, но отметился одной голевой передачей. Также Мурики принял участие в трёх встречах группового этапа Лиги Европы, но не сумел отметиться в них результативными действиями.
Контракт Мурики с «Лацио» действителен до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Косово в € 6 млн.
- 15 января 2022
-
15:02
-
15:00
-
14:46
-
14:40
-
14:35
-
14:25
-
14:20
-
14:01
-
13:59
-
13:43
-
13:43
-
13:33
-
13:23
-
13:20
-
13:03
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:11
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:20
-
11:02
-
10:58
-
10:49
-
10:31
-
10:19
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:39
-
09:30
-
09:19