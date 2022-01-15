Криштиану Роналду: хочу выяснить, смогу ли играть до 42 лет

36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о работе над поддержанием формы.
«Физически ощущаю себя на 30 лет. Я забочусь о своём теле и разуме. После 33 лет я понял, что моё тело может мне помочь, если нужно. Но настоящая битва разворачивается на психологическом фронте. Проходить через множество препятствий ради конечной цели — оставаться на высоком уровне — это самое сложное. Это то, чем я занимаюсь последние несколько лет. Работаю и больше времени уделяю разуму. Знаю, что моё тело поможет мне, потому что я уважаю его и прислушиваюсь к нему.
В жизни должны быть разные важные моменты — и плохие, и хорошие, но когда ты падаешь, у тебя должны быть силы, чтобы подняться. Я счастлив, хочу играть и смотреть, что произойдёт. Хочу выяснить, смогу ли играть до 40, 41 или 42 лет. Но самое главное, что моя ежедневная цель заключается в наслаждении моментом», — приводит слова Роналду ESPN.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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