«Бавария» и Нойер договорились о продлении контракта
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«Бавария» близка к подписанию нового контракта с вратарём Мануэлем Нойером, сообщает Sky Sport Deutschland. По информации источника, стороны уже договорились о продлении действующего соглашения, которое истекает в 2023 году.
Напомним, Нойер перешёл в «Баварию» из гельзенкирхенского «Шальке» в 2011 году. С 2009 года Нойер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды вратарь стал чемпионом мира в 2014 году. Нойер является капитаном «Баварии» и немецкой сборной.
Мюнхенская «Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 18 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 40 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Хоффенхайм».
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