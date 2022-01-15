Шамар Николсон: цели — освоиться в «Спартаке» и биться изо всех сил

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился впечатлениями от Москвы, а также рассказал о своих целях в стане красно-белых.
«В первую очередь хочу поблагодарить за тёплый приём. Видел «Спартак» и раньше в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так что знал об этом клубе. Я прилетел в Москву, и она мне тоже очень понравилась. Даже несмотря на холодную погоду. Я и раньше сталкивался с морозами, просто здесь они чуть сильнее. Не проблема, у меня будет время адаптироваться. Мои ближайшие цели — освоиться в команде и биться изо всех сил, чтобы «Спартак» поднялся как можно выше, где он и должен быть», — сказал Николсон в интервью клубной пресс-службе.
«Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 15 января 2022
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