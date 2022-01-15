Гнабри: последние два года Левандовски был самым стабильным футболистом

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от церемонии вручения наград The Best.
«Думаю, что последние два года Левандовски был самым стабильным игроком. Что касается меня – конечно, он мой партнёр по команде – я бы хотел, чтобы он выиграл. Желаю ему самого лучшего. На мой взгляд, он был самым стабильным. Он забил невероятно много голов. Он побил пару рекордов, так что я думаю, что он этого заслуживает.
Нойер тоже должен получить награду. Потому что он потрясающий вратарь. На протяжении многих лет он доказывал, что он лучший или один из лучших, чью игру я видел. Могу сказать так. Мне кажется, он тоже должен выиграть», — цитирует Гнабри пресс-служба Бундеслиги.
Мюнхенская «Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 18 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 40 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Хоффенхайм».
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