«Норвич Сити» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 15 января, состоится матч «Норвич Сити» — «Эвертон». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Эвертон».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Эндрю Мэдли. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный рефери – Джошуа Смит.



«Эвертон» набрал 19 очков в 18 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (10) находится на 20-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (53). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».