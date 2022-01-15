Григорий Бабаян присоединился к ЦСКА на сборах в Испании

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян присоединился к команде на сборах в Кампоаморе (Испания), сообщает пресс-служба армейцев. Как только возобновились рейсы из Алма-Аты, специалист вылетел в Москву, а оттуда уже отправился в Аликанте. Тренер добрался до Кампоамора вчера поздно вечером, а уже утром приступил к работе.
Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Напомним, российский клуб проведёт сборы в Кампоаморе. По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».
- 15 января 2022
-
16:26
-
16:24
-
16:23
-
16:04
-
15:58
-
15:57
-
15:42
-
15:34
-
15:30
-
15:17
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:46
-
14:40
-
14:35
-
14:25
-
14:20
-
14:01
-
13:59
-
13:43
-
13:43
-
13:33
-
13:23
-
13:20
-
13:03
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:11
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:20