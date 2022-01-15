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Григорий Бабаян присоединился к ЦСКА на сборах в Испании

Григорий Бабаян присоединился к ЦСКА на сборах в Испании
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Тренер ЦСКА Григорий Бабаян присоединился к команде на сборах в Кампоаморе (Испания), сообщает пресс-служба армейцев. Как только возобновились рейсы из Алма-Аты, специалист вылетел в Москву, а оттуда уже отправился в Аликанте. Тренер добрался до Кампоамора вчера поздно вечером, а уже утром приступил к работе.

Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Напомним, российский клуб проведёт сборы в Кампоаморе. По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.

Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

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