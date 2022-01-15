Джеррард — о Коутиньо: ему нужно чувствовать любовь и поддержку. Я был таким же

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о полузащитнике Филиппе Коутиньо.



«Очевидно, Филиппе нужно чувствовать, что его любят и поддерживают, как и большинству футболистов. Я был таким же. Хочется, чтобы в тебя верили. Сделать так, чтобы Коутиньо хорошо себя чувствовал – это моя работа, это задача тренерского штаба, новых партнёров Филиппе по команде и болельщиков.



Если мы получим счастливого Филиппе Коутиньо, который получает удовольствие, то мы увидим его талант. Мастерство никуда не уходит. Нужно сконцентрировать всё вокруг этого, это наша работа.



Ушло ли его удовольствие от футбола за последние несколько лет? Возможно, да. Думаю, Филиппе и сам согласится с этим. Вероятно, по этой причине у нас и появилась возможность подписать его», – цитирует Джеррарда The Telegraph.