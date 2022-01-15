Суперкубок Испании проводится с нарушением ковид-протокола Саудовской Аравии

Матчи Суперкубка Испании, проходящие в Саудовской Аравии, проводятся с нарушениями местного ковид-протокола, сообщает агентство Reuters. Въезд в страну разрешён только полностью вакцинированным от коронавируса людям.



По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) договорилась с местными властями, чтобы все футболисты и сотрудники «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Атлетика» могли въехать в Саудовскую Аравию.



Представители RFEF и власти Саудовской Аравии отказались прокомментировать ситуацию.



Завтра, 16 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.