Слуцкий: Кварацхелия, Абильгор и Самошников весь сбор будут работать индивидуально

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии здоровья нескольких футболистов команды.



«Для футболистов, у которых были большие перегрузки в конце прошлого сезона, составлены индивидуальные планы. Это касается Кварацхелии, Абильгора и Самошникова. Они весь сбор будут работать индивидуально.



Дрейер приболел и пока у него нет возможности присоединиться к нам. Как только он поправится, то сразу присоединится», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды в «Телеграме».



«Рубин» перед возобновлением сезона в Российской Премьер-Лиге проведёт три учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке. 28 февраля команда Слуцкого проведёт гостевой матч с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.