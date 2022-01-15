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Слуцкий: Кварацхелия, Абильгор и Самошников весь сбор будут работать индивидуально

Слуцкий: Кварацхелия, Абильгор и Самошников весь сбор будут работать индивидуально
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии здоровья нескольких футболистов команды.

«Для футболистов, у которых были большие перегрузки в конце прошлого сезона, составлены индивидуальные планы. Это касается Кварацхелии, Абильгора и Самошникова. Они весь сбор будут работать индивидуально.

Дрейер приболел и пока у него нет возможности присоединиться к нам. Как только он поправится, то сразу присоединится», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды в «Телеграме».

«Рубин» перед возобновлением сезона в Российской Премьер-Лиге проведёт три учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке. 28 февраля команда Слуцкого проведёт гостевой матч с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

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