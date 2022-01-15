«Ньюкасл» и «Уотфорд» объявили стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Уотфорда» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд».
«Ньюкасл»: Дубравка, Дамметт, Ласселлс, Шер, Триппьер, Сент-Максимен, Шелви, Лонгстафф, Фрейзер, Жоэлинтон, Вуд.
Запасные: Дарлоу, Гиллеспи, Крафт, Льюис, Альмирон, Андерсон, Мёрфи, Ритчи, Уиллок.
«Уотфорд»: Фостер, Камара, Самир, Кэткарт, Кайембе, Сиссоко, Куцка, Нгакия, Педро, Кинг, Деннис.
Запасные: Бахман, Фемения, Кабазель, Моррис, Сьерральта, Клеверли, Сема, Туфан, Эрнандес.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери – Дин Уайтстоун.
- 15 января 2022
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