«Ньюкасл» и «Уотфорд» объявили стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Уотфорда» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд».



«Ньюкасл»: Дубравка, Дамметт, Ласселлс, Шер, Триппьер, Сент-Максимен, Шелви, Лонгстафф, Фрейзер, Жоэлинтон, Вуд.



Запасные: Дарлоу, Гиллеспи, Крафт, Льюис, Альмирон, Андерсон, Мёрфи, Ритчи, Уиллок.



«Уотфорд»: Фостер, Камара, Самир, Кэткарт, Кайембе, Сиссоко, Куцка, Нгакия, Педро, Кинг, Деннис.



Запасные: Бахман, Фемения, Кабазель, Моррис, Сьерральта, Клеверли, Сема, Туфан, Эрнандес.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери – Дин Уайтстоун.