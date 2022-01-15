«Норвич» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 22-го тура чемпионата Англии

Стали известны стартовые составы «Норвич Сити» и «Эвертона» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Эвертон».
«Норвич»: Крул, Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс, Лунги, Лис-Мелу, Рашица, Айда, Сарджент, Пукки.
Запасные: Ганн, Байрэм, Яннулис, Кабак, Кантвелл, Дауэлл, Плахета, Роу, Дзолис.
«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Годфри, Кин, Коулман, Грей, Гомеш, Дукуре, Гордон, Рондон, Калверт-Льюин.
Запасные: Бегович, Холгейт, Кенни, Мина, Паттерсон, Эль-Гази, Гбамин, Таунсенд, Ришарлисон.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Эндрю Мэдли. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный рефери – Джошуа Смит.
- 15 января 2022
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