«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 15 января, состоится матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Дэвид Кут. Ему будут помогать ассистенты Гари Бесвик и Николас Хоптон. Резервный рефери – Крис Кавана.



«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (22) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.