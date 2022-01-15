«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
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Сегодня, 15 января, состоится матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Дэвид Кут. Ему будут помогать ассистенты Гари Бесвик и Николас Хоптон. Резервный рефери – Крис Кавана.
«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (22) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.
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