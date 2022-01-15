Московский ЦСКА пригласил тренера по акробатике на зимний сбор

Тренер по акробатике Алексей Быков находится на сборах московского ЦСКА в испанском Кампоаморе, где работает с вратарями команды.



«С сентября начали заниматься с вратарями координацией и акробатикой, чтобы они лучше двигались в воротах и были менее травматичны. Мне сказали, что поеду на сборы. Занимаемся в основном с молодыми вратарями, Игорь Акинфеев тренируется по своей системе, он уже всё натренировал. Я тренер по акробатике, растяжке. По гимнастике, в общем. Это нововведение от ЦСКА», — рассказал Боков на видео пресс-службы клуба в «Инстаграме».



Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится для подопечных Алексея Березуцкого матчем со «Спартаком» 26 января в рамках 19-го тура. 1 марта армейцы проведут встречу с «Сочи» в 1/8 финала Кубка страны.

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