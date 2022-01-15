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Мурики, которым интересовался ЦСКА, может стать игроком АПЛ

Мурики, которым интересовался ЦСКА, может стать игроком АПЛ
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Нападающий итальянского «Лацио» Ведат Мурики, которого слухи связывали с переходом в московский ЦСКА, может оказаться в «Лидсе» или «Вест Бромвиче». Оба английских клуба проявляют интерес к футболисту сборной Косово. Об этом сообщает Corrierre della Sera.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет продать 27-летнего игрока, чтобы получить средства для работы на трансферном рынке. Вариант с английскими клубами появился у Мурики ещё до слухов о возможном интересе ЦСКА.

«Лидс» — действующий участник английской Премьер-лиги. Клуб располагается в турнирной таблице чемпионата на 16-м месте, набрав в 19 матчах 19 очков.

«Вест Бромвич» — четвёртая команда Чемпионшипа (второй дивизион Англии) после 26 туров.

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