Мурики, которым интересовался ЦСКА, может стать игроком АПЛ

Нападающий итальянского «Лацио» Ведат Мурики, которого слухи связывали с переходом в московский ЦСКА, может оказаться в «Лидсе» или «Вест Бромвиче». Оба английских клуба проявляют интерес к футболисту сборной Косово. Об этом сообщает Corrierre della Sera.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет продать 27-летнего игрока, чтобы получить средства для работы на трансферном рынке. Вариант с английскими клубами появился у Мурики ещё до слухов о возможном интересе ЦСКА.



«Лидс» — действующий участник английской Премьер-лиги. Клуб располагается в турнирной таблице чемпионата на 16-м месте, набрав в 19 матчах 19 очков.



«Вест Бромвич» — четвёртая команда Чемпионшипа (второй дивизион Англии) после 26 туров.