Аршавин назначен заместителем генерального директора «Зенита»

Директор департамента по развитию молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин назначен на должность заместителя генерального директора команды. Об этом сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодёжного футбола был достаточно широким — учитывая интенсивное развитие молодёжного футбола и значимость этого направления для футбольного клуба «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе.

На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром-Академии» до основной команды клуба. Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается», — приводит слова Медведева ТАСС.