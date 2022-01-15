Тухель прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:1).



«Такое могло произойти. Мы заслужили ничью. Мы не допускали явных моментов — один из них пришёл из-за большой ошибки в первом тайме. Но нас оказывалось не очень сильное давление.



Мы неплохо сыграли. Я доволен самоотдачей игроков. Мы побеждали «Манчестер Сити» в подобных встречах. Сейчас другие ощущения, но всё сложилось, как сложилось.



Мы допустили слишком много простых потерь мяча. На таком уровне это недопустимо. Сегодня это было нашей большой проблемой.



Бывали моменты, когда «Челси» приходилось тяжело, но не больше, чем в первом тайме. Тогда мы могли сыграть намного лучше и создать качественные моменты, если бы контролировали мяч», — цитирует Тухеля BBC.

Победный мяч Де Брёйне:

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