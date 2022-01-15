«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: Коутиньо — в запасе, Роналду нет в заявке на матч

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».
«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Мингз, Конса, Кэш, Рэмси, Луис, Сансон, Буэндия, Ингс, Уоткинс.
Запасные: Стир, Хос, Кеслер, Таргетт, Янг, Чуквуэмека, Коутиньо, Иоргбунам, Арчер.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Варан, Линделёф, Дало, Матич, Фред, Фернандеш, Эланга, Гринвуд, Кавани.
Запасные: Хитон, Хендерсон, Джонс, Магуайр, Лингард, Мата, ван де Бек, Санчо.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Дэвид Кут. Ему будут помогать ассистенты Гари Бесвик и Николас Хоптон. Резервный рефери – Крис Кавана.
Отметим, что в заявке на матч отсутствует форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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