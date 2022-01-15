«Ньюкасл» упустил победу в матче с «Уотфордом», пропустив ответный мяч на 88-й минуте

Сегодня, 15 января, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Уотфорд». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 49-й минуте отличился полузащитник «сорок» Аллан Сент-Максимен.
На 88-й минуте нападающий «Уотфорда» Жуан Педро сравнял счёт, ему ассистировал Кико Фемения.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Пол Тирни. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери – Дин Уайтстоун.
«Уотфорд» набрал 14 очков в 19 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (12) находится на 19-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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