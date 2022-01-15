«Норвич» прервал серию из 8 матчей без побед в АПЛ, обыграв «Эвертон»

Сегодня, 15 января, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Норвич» принимал «Эвертон». Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте автогол забил защитник «ирисок» Майкл Кин.
Через две минуты отличился форвард «канареек» Адам Айда, ему ассистировал Брендон Уильямс.
Айда забивает в ворота «Эвертона»:
На 60-й минуте нападающий «Эвертона» Ришарлисон забил гол в ворота «Норвича».
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Эндрю Мэдли. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный рефери – Джошуа Смит.
Для «Норвича» эта победа стала первой в АПЛ с ноября, команда не побеждала восемь туров. «Эвертон» набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (13) находится на 18-м месте в таблице.
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