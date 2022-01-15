Мостовой: Шевченко не стоит идти в сборную Польши, не советую. Проигрываешь стыки — и всё

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не рекомендует украинскому специалисту Андрею Шевченко, который был уволен из «Дженоа», переходить на работу в сборную Польши.
«Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши. Да, он один из кандидатов, но там два или три тренера уже отказались. И всё это гласно, а негласно, наверное, ещё больше. Когда разговор идёт о тренере сборной, то кандидаты добавляются каждый день. Другое дело, что назначение может состояться всего на одну игру (смеётся). Проигрываешь стыки — и всё.
Не стоит туда идти. Он совсем недавно был тренером сборной Украины, откуда его, кстати, убрали по непонятным причинам. Моё мнение: на данный момент в Польшу идти не нужно. Я бы не советовал. Если поляки пройдут на чемпионат мира — это уже другое дело.
Я немножко за Андрея, потому что мы плюс-минус играли в одно время. Он моложе, но всё равно. Обидно, что выдающегося нападающего убирают сначала из сборной, а потом из «Дженоа», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 15 января 2022
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