«Бавария» разгромила «Кёльн» благодаря хет-трику Левандовского
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«Бавария» разгромила «Кёльн» в 19-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Счёт в матче на 9-й минуте открыл Роберт Левандовски, ему ассистировал Томас Мюллер. В середине тайма с передачи Мюллера забил Корентин Толиссо.
Во второй половине игры Левандовски забил ещё два гола, оформив хет-трик. Оба раза ему ассистировал вышедший на замену Лерой Зане.
«Бавария» набрала 46 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата, опережая дортмундскую «Боруссию» на шесть баллов. «Кёльн» с 28 очками занимает восьмую позицию.
В следующем туре «Бавария» 23 января сыграет на выезде с «Гертой». «Кёльн» 22 января отправится в гости к «Бохуму».
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