Новичок «Шахтёра» Нерес: обещаю полную самоотдачу, желание, голы, передачи и титулы

Бразильский новичок «Шахтёра» Давид Нерес прокомментировал переход в донецкий клуб.
«Прежде всего хочу поблагодарить клуб, который принял меня здесь очень хорошо, с распростёртыми объятиями, мистера, директора по футболу… Жду не дождусь, когда надену эту футболку и смогу выступать за «Шахтёр».
Это очень большой клуб, он лучший здесь и достойно себя показывает в еврокубках. Знаю четверых-пятерых футболистов «Шахтёра». Это некоторые из сборной Бразилии, а также Ласина Траоре, игравший со мной в «Аяксе». Я поддерживаю контакт с ребятами, общаюсь, и они мне очень помогают.
Моя мотивация? Максимально прибавлять как футболист и как человек, конечно же, максимально помогая команде. И помогать главному тренеру. Всегда, когда ему будет нужно, чтобы я играл и вносил свой вклад, я буду это делать. И, конечно же, мы хотим выигрывать титулы.
Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы», – приводит слова Нереса официальный сайт «Шахтёра».
- 15 января 2022
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