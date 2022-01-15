Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Атлетиком» в финале Суперкубка Испании
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Атлетиком» из Бильбао в финале Суперкубка Испании.
«Это важная игра, как и все финалы. Мы очень взволнованы, хотим сделать всё возможное, чтобы победить.
Мы уже дважды играли с «Атлетиком» в декабре. Это были две равные встречи, в которых «Реал» больше контролировал ситуацию. Но «Атлетик» — опасная команда, потому что они играют по-другому. «Атлетик» хорош на контратаках, у них организованная оборона. Это будет равная игра», — цитирует Анчелотти AS.
Матч «Атлетик» — «Реал» состоится завтра, 16 января. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.
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