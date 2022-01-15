Аллегри не согласовал аренду полузащитника «Ювентуса» в «Арсенал»
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Лондонский «Арсенал» продолжает интересоваться бразильским полузащитником туринского «Ювентуса» Артуром Мело, однако клубы по-прежнему не согласовали условие аренды. По сведениям, главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри ещё не одобрил переход Артура. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что с большой долей вероятности 25-летний бразильский футболист покинет клуб в зимнее трансферное окно. Туринский «Ювентус» получил несколько предложений по Артуру, которые в настоящее время рассматриваются руководством.
Артур перешёл в «Ювентус» летом 2020 года из «Барселоны». В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 6 матчах итальянской Серии А.
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