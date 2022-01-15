Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри не согласовал аренду полузащитника «Ювентуса» в «Арсенал»

Аллегри не согласовал аренду полузащитника «Ювентуса» в «Арсенал»
Комментарии

Лондонский «Арсенал» продолжает интересоваться бразильским полузащитником туринского «Ювентуса» Артуром Мело, однако клубы по-прежнему не согласовали условие аренды. По сведениям, главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри ещё не одобрил переход Артура. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что с большой долей вероятности 25-летний бразильский футболист покинет клуб в зимнее трансферное окно. Туринский «Ювентус» получил несколько предложений по Артуру, которые в настоящее время рассматриваются руководством.

Артур перешёл в «Ювентус» летом 2020 года из «Барселоны». В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 6 матчах итальянской Серии А.

Новость по теме
Пауло Дибала может покинуть «Ювентус»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022