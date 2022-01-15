Головин пропустит матч с «Клермоном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 21-го тура французской Лиги 1 с «Клермоном». 25-летний футболист завершает этап реабилитации после травмы. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба на официальном сайте.



Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.



Напомним, 1 января «Монако» уволил главного тренера Нико Ковача. Команду возглавил бельгийский специалист Филипп Клеман.

Матч «Монако» — «Клермон» состоится завтра, 16 января. Начало встречи — в 17:00 мск.