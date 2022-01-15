Дубль Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Салернитану»
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«Лацио» разгромил «Салернитану» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Салерно на стадионе «Ареки» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Счёт в матче уже на 7-й минуте открыл форвард сборной Италии Чиро Иммобиле, ему ассистировал сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич. Через три минуты Иммобиле оформил дубль с передачи Педро.
Победу римлян в середине второго тайма закрепил Мануэль Лаццари. Голевую передачу отдал Фелипе Андерсон.
«Лацио» набрал 35 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Салернитана» идёт последней, у неё в активе лишь 11 баллов.
В следующем туре «Лацио» 22 января примет «Аталанту», а «Салернитана» 23 января сыграет на выезде с «Наполи».
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