«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: Фернандеш оформил дубль

Сегодня, 15 января, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимает «Манчестер Юнайтед».



На 67-й минуте хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш сделал дубль, голевая передача на счету Фреда. Ранее Фернандеш отличился со стандарта на 6-й минуте, ему ассистировал Алекс Теллес.

Гол Фернандеша:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Дэвид Кут. Ему помогают ассистенты Гари Бесвик и Николас Хоптон. Резервный рефери – Крис Кавана.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (22) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.