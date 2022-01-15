«Астон Вилла» добыла ничью с «Ман Юнайтед» благодаря голу и пасу Коутиньо в дебютной игре

Сегодня, 15 января, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью – 2:2.



На 6-й минуте хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш отличился со стандарта, ему ассистировал Алекс Теллес. На 67-й минуте португалец сделал дубль, голевая передача на счету Фреда.

Гол Фернандеша со стандарта:

Фернандеш делает дубль:

На 77-й минуте забил полузащитник «львов» Джейкоб Рэмси, результативный пас сделал Филиппе Коутиньо. Бразилец на 68-й минуте дебютировал за бирмингемский клуб после выхода на замену. На 82-й минуте забил сам бразильский игрок. Голевой пас оформил Рэмси.

Гол Рэмси:

Коутиньо забивает в ворота «Манчестер Юнайтед»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Дэвид Кут. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Николас Хоптон. Резервный рефери – Крис Кавана.



«Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (23) находится на 13-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.

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