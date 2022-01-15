Де Брёйне: против этого «Челси» невозможно создать пять стопроцентных моментов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о победе над «Челси» (1:0) в матче АПЛ. Бельгиец забил победный гол.
«Мой гол? Я не нашёл вариантов для передачи, но увидел небольшой разрыв между защитниками, пробил в эту зону, и это сработало.
В последнее время против «Челси» Тухеля всегда так [тяжело], при Конте было то же самое. Против них невозможно создать пять стопроцентных моментов. Иногда нужно сохранять терпение, и мы так и делали, в противном случае игра может разбиться на отрезки, и это усложнит нам задачу.
Мы были в ситуации, когда опережали остальных на 8-10 очков, но также и отставали на 8-10 очков. Мы знаем, что всё может измениться очень быстро. Знаем, что сейчас разрыв велик, но «Ливерпуль» не так далеко, если будет побеждать.
У обеих команд было много проблем с ковидом и травм, поэтому мало кто много тренировался. Интенсивность была высокой — за это надо всех похвалить», — цитирует Де Брёйне BBC.
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