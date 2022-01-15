«Наполи» заинтересован в переходе защитника «Аякса» Тальяфико
Поделиться
Защитник нидерландского «Аякса» Николас Тальяфико входит в сферу интересов итальянского «Наполи». Неаполитанцы уже связывались по поводу перехода аргентинского футболиста, но переговоры проходят тяжело. Об этом сообщает Sky Sport.
29-летний Тальяфико стал игроком «Аякса» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинский защитник в девяти матчах чемпионата Нидерландов забил гол. На его счету также голевая передача в двух матчах Лиги чемпионов. Контракт Тальяфико истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 16 млн.
«Наполи» в 21 матче итальянской Серии А набрал 43 очка. Команда Лучано Спаллетти занимает в турнирной таблице чемпионата третье место, отставая от идущего вторым «Милана» на пять очков.
Новость по теме«Барселона» планирует заменить Люка де Йонга Мертенсом
Комментарии
- 16 января 2022
-
00:08
- 15 января 2022
-
23:51
-
23:37
-
23:31
-
23:18
-
23:18
-
23:02
-
23:01
-
22:48
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:23
-
22:16
-
22:02
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:43
-
21:29
-
21:27
-
21:21
-
21:19
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:44
-
20:25
-
20:14
-
20:05
-
20:04
-
19:59
-
19:54
-
19:41
-
19:34
Партнерский контент