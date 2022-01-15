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«Наполи» заинтересован в переходе защитника «Аякса» Тальяфико

«Наполи» заинтересован в переходе защитника «Аякса» Тальяфико
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Защитник нидерландского «Аякса» Николас Тальяфико входит в сферу интересов итальянского «Наполи». Неаполитанцы уже связывались по поводу перехода аргентинского футболиста, но переговоры проходят тяжело. Об этом сообщает Sky Sport.

29-летний Тальяфико стал игроком «Аякса» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинский защитник в девяти матчах чемпионата Нидерландов забил гол. На его счету также голевая передача в двух матчах Лиги чемпионов. Контракт Тальяфико истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 16 млн.

«Наполи» в 21 матче итальянской Серии А набрал 43 очка. Команда Лучано Спаллетти занимает в турнирной таблице чемпионата третье место, отставая от идущего вторым «Милана» на пять очков.

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